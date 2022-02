iPhone SE 3, parte la produzione di massa: c'è un modello a tutto schermo?

Dopo aver analizzato quelle che potrebbero essere le peculiarità del nuovo iPhone SE 3, il cui lancio sembrerebbe sempre più vicino, torniamo a parlare dell'attesa "Special Edition" per un'interessante voce di corridoio.

A quanto pare, infatti, il nuovo iPhone SE 3 sarebbe entrato in produzione di massa, l'ultima fase prima del lancio e, quindi, della commercializzazione.

Stando alla fonte, il lancio dovrebbe collocarsi in una finestra nel mese di marzo 2022, con un prezzo tutto sommato vicino a quello della precedente generazione. Tuttavia, rispetto all'iPhone SE 2, il terzo modello dovrebbe essere il primo della famiglia con connettività 5G e chip Apple A15, che lo renderebbero particolarmente appetibile per chi è alla ricerca di uno smartphone di Cupertino a basso costo con queste caratteristiche.

Quanto alle varianti, all'EEC sono sopraggiunti ben tre modelli. Si parla di A2595, A2783 e A2784 e, mentre gli ultimi due richiamerebbero le precedenti iterazioni della serie SE, quindi con un design tradizionalista per iPhone SE 3, rimane un velo di mistero sulla variante A2595.

Benché non si sappia pressoché nulla in merito, in rete circolano voci sulla possibile presenza in famiglia di un dispositivo a tutto schermo. Che si tratti proprio dell'A2595? Come sempre, solo il tempo saprà darci una risposta.