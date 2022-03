iPhone SE 3: i prossimi preordini saranno evasi a fine marzo, il telefono va a ruba?

Apple ha annunciato iPhone SE 3 meno di una settimana fa, ma pare che lo smartphone stia già andando a ruba o che le sue scorte siano piuttosto limitate, almeno per il momento. Tentando di comprare un iPhone SE 3 dal sito web di Apple, infatti, riceverete un avviso che vi spiega che i prossimi ordini saranno evasi solo da fine marzo in poi.

La limitazione, che per il momento è presente solo nella sezione americana del negozio online di Apple, potrebbe presto essere estesa anche alle controparti europee, e spiega che gli ordini di iPhone SE 3 per il 18 marzo sono terminati, e che chi preordinerà il device d'ora in poi lo riceverà solo a partire da una decina di giorni dopo, cioè tra il 28 e il 29 marzo prossimi.

Pare dunque che iPhone SE 3 sia un successo commerciale, almeno negli Stati Uniti: d'altro canto, considerato che lo smartphone è potente come iPhone 13 e che viene venduto ad un prezzo budget, era assolutamente prevedibile che il nuovo iPhone entry-level sarebbe andato a ruba. Non a caso, secondo alcuni, iPhone SE 3 potrebbe essere l'anti-Android, arrivando a "rubare" una fetta significativa di mercato ai device con il sistema operativo di Google.

Altra possibilità è ovviamente che le scorte di iPhone SE fossero ridotte fin dall'inizio, ma per il momento non vi è motivo di pensare a questa opzione, considerato anche che, secondo diversi esperti, lo smartphone entry-level di Apple era pronto già da settimane prima del suo annuncio al keynote di marzo.

Il negozio online americano di Apple specifica comunque che iPhone SE potrà essere comprato in negozio in tutte le sue configurazioni direttamente il giorno del lancio, il 18 marzo prossimo, ma anche che le scorte in tal caso restano limitate. Al contrario, non sembrano esserci problemi per il nuovo iPad Air 5, che rimane ordinabile dal sito web di Cupertino con tempi di evasione estremamente rapidi.