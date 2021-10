iPhone SE 3 sarà lo smartphone 5G più economico di Apple?

iPhone SE 3 torna a essere ancora una volta protagonista delle indiscrezioni di mercato, di nuovo per conferme riguardanti voci precedentemente diffuse. Abbiamo già parlato delle novità in arrivo sotto la scocca di iPhone SE 3 e, proprio a tale proposito, si è evidenziato come potrebbe diventare lo smartphone Apple 5G più economico sul mercato.

Secondo fonti della catena di approvvigionamento taiwanese riprese da Phone Arena, iPhone SE 3 (2022) dovrebbe giungere con il modem Qualcomm X60 di fascia alta, ottenendo così per la prima volta nella storia della serie SE il supporto alla rete mobile di quinta generazione.

Si tratta di un upgrade fondamentale, considerato come il 5G stia diventando ormai il nuovo standard. Per quanto sia un passo in avanti, però, il colosso di Cupertino non intenderebbe affatto aumentare il prezzo di base del dispositivo, che dunque dovrebbe restare pari a 399 Dollari. Così facendo, iPhone SE 3 diventerebbe immediatamente l'iPhone 5G più economico di Apple.

Per quanto concerne il resto delle specifiche, la situazione non cambia rispetto all’ultimo, nostro appuntamento: il processore in dotazione dovrebbe essere l’A15 Bionic di Apple, mentre il display dovrebbe essere ancora una volta un pannello Retina HD da 4,7 pollici. Non mancherà allo stesso modo il lettore di impronte digitali Touch ID integrato nel pulsante Home collocato nella parte inferiore della scocca. Sarà interessante capire se, invece, ci saranno novità nel comparto fotocamera in dotazione.

Sempre a proposito di iPhone, secondo rumor recenti il prossimo iPhone 14 Mini non si farà: al suo posto dovrebbe giungere un nuovo iPhone.