iPhone SE 3 sorprende: resiste a urti e cadute come iPhone 13

Dopo avervi parlato del primo teardown di iPhone SE 3, che ha rivelato la presenza di una batteria più capiente sotto la scocca dello smartphone, ci occupiamo oggi del primo drop test del nuovo iPhone di fascia bassa, che sembra essere molto più resistente del previsto.

Una delle dichiarazioni più eclatanti della campagna marketing di iPhone SE 3 è quella secondo cui il telefono monta il "vetro più resistente in uno smartphone". Per testare che quanto stabilito da Apple nella promozione del suo nuovo telefono sia vero, il sito web di AllState Protection Plans ha effettuato una serie di drop test controllati per iPhone SE 3, i cui risultati sembrano veramente impressionanti.

A quanto pare, infatti, iPhone SE 3 è estremamente resistente, surclassando non solo iPhone SE 2, ma anche il più recente top di gamma di Cupertino, iPhone 13. iPhone SE 3 è infatti sopravvissuto a una caduta da circa 180 cm su un marciapiede, impattando con quest'ultimo dalla parte dello schermo e riportando solo danni minori, praticamente identici a quelli riportati da iPhone 13.

Si tratta di un dato decisamente inaspettato, considerato che iPhone SE 3 non ha il Ceramic Shield montato invece sugli smartphone di fascia alta di Apple, che dovrebbe teoricamente renderli decisamente più resistenti degli altri telefoni. Allo stesso modo, lo smartphone ha resistito alla caduta da 180 cm sia sul lato che sul pannello posteriore, con risultati decisamente simili a quelli del fratello maggiore.

AllState ha anche effettuato alcuni test di immersione del telefono, per verificare la veridicità della certificazione IP67 di resistenza all'acqua di iPhone SE 3. A quanto pare, il telefono resiste senza alcun problema ad un'immersione di 30 minuti ad un metro di profondità, senza riscontrare alcun problema hardware nel lungo periodo. L'elevata resistenza dello smartphone, tuttavia, viene bilanciata dalla ridotta riparabilità di iPhone SE 3, evidenziata dai primi teardown del dispositivo.