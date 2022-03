iPhone SE 3 è già un successo: il 40% dei possessori di iPhone intende acquistarlo

Manca ormai poco al via al keynote Apple dell’8 Marzo 2022, che seguiremo ovviamente in diretta su queste pagine con notizie ed approfondimenti, ed iniziano già ad emergere le prime indicazioni sulle intenzioni d’acquisto per i prodotti che dovrebbe presentare.

Secondo un sondaggio condotto da SellCell, che ha intervistato 2.500 utenti iPhone il 40% di loro ha intenzione di acquistare il nuovo iPhone SE 3 che con ogni probabilità domani sarà uno dei protagonisti assoluti del keynote, insieme all’iPad Air di quinta generazione ed il nuovo M2 trapelato di recente.

Il 24% degli utenti che hanno mostrato le intenzioni di portare a casa iPhone SE di terza generazione intende utilizzarlo come smartphone principalmente, mentre il 16% lo acquisterà come smartphone aggiuntivo o per regalarlo.

Interessante anche un altro aspetto: tra coloro che hanno mostrato interesse nei confronti di iPhone SE 3, l’11,5% attualmente possiede iPhone 11. Tra i motivi principali che spingeranno gli utenti ad acquistarlo troviamo il prezzo basso (29,4%), la necessità di aggiornare il proprio smartphone vecchio (25,5%), funzionalità 5G (15,2%), il form Factor comparto (11,3%) ed il Touch ID (6,7%).

Tra cloro che non intendono acquistarlo, il 66,2% afferma di essere soddisfatto del proprio iPhone, mentre il 9,3% sta aspettando iPhone 14. Il 4,1% invece sostiene che iPhone SE è troppo piccolo, mentre il 3% non si dice attratto dalle sue funzionalità “poco premium”.