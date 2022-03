Il nuovo iPhone SE 3 è ufficiale: schermo da 4,7 pollici, A15 Bionic e supporto 5G

Dopo aver svelato le nuove colorazioni di iPhone 13 Pro ed iPhone 13, Tim Cook ha introdotto la nuova generazione di iPhone SE, la terza. Si chiama semplicemente “nuovo iPhone SE” e conferma di fatto tutti i rumor emersi nelle scorse ore.

Alla base della scheda tecnica troviamo il processore A15 Bionic visto all’opera proprio nei top di gamma dello scorso anno, racchiuso però nella scocca che è diventata distintiva della linea. Presente infatti il pulsante Home con Touch ID integrato.

Lo schermo è da 4,7 pollici Retina HD, con rivestimento in vetro anche sulla scocca posteriore. iPhone SE 3 è resistente all’acqua grazie alla certificazione ricevuta, ma l’aspetto più interessante è senza dubbio quello riguardante la batteria. Apple ha sottolineato che grazie al chip A15 Bionic, che porta con se anche il supporto 5G, lo smartphone è in grado di garantire un’autonomia significativamente superiore rispetto al duo predecessore.

La fotocamera posteriore è da 12 megapixel e supporta anche la Computational Photography grazie all’A15 Bionic e la sua potenza di elaborazione che rende i colori naturali e brillanti, e l’effetto bokeh preciso.

Fronte software, ovviamente, è presente iOS 15: Apple a riguardo ha garantito aggiornamenti per gli anni a venire, con tutte le novità che saranno introdotte dalle future generazioni del proprio sistema operativo.

Infine, per quanto riguarda i prezzi, è stato annunciato un costo di partenza per gli USA di 429 Dollari. I preordini partiranno venerdì, mentre la disponibilità è garantita dal 18 Marzo.

Non è presente il supporto al MagSafe su iPhone SE 3, contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza.



Aggiornamento ore 20:56 08/03/2022: sono arrivati i prezzi italiani di iPhone SE 3. Si parte da 529 euro per la variante da 64GB e si arriva fino a 699 euro per il modello da 256GB.