iPhone SE 3 è vivo: lancio nel 2022 con 5G e A14 Bionic?

Giornata ricca di rumor sulla possibile presenza dell'Always On Display su iPhone 13, emergono in rete nuove informazioni sull'iPhone SE 3, lo smartphone di fascia bassa di Apple che dovrebbe vedere la luce solo nel 2022.

Un articolo del DigiTimes, infatti, afferma che il lancio sarebbe previsto nella prima metà del 2022. Ma non si tratta dell'unica informazione perchè la stessa testata afferma anche che includerà il chip A14 Bionic di Apple, che abbiamo già visto all'opera sull'iPhone 12 e che quindi porterà anche al supporto 5G.

Anche in precedenza sono emersi vari rapporti sullo smartphone: l'analista Ming-Chi Kuo ha affermato che si tratterà dello smartphone 5G più economico di sempre, e dovrebbe aggirarsi intorno ai 399 Dollari. Un altro rapporto invece afferma che il nuovo iPhone SE dovrebbe costare 100 Dollari in meno rispetto al predecessore che è stato presentato lo scorso anno.

Un prezzo più basso con ogni probabilità non comporterà upgrade significativi a livello hardware: la scocca potrebbe restare simile, così come il pulsante Home con il Touch ID integrato al suo interno. Non è però da escludere che Apple scelga la via di un redesign, magari con scocca con bordi piatti simile ad iPhone 12. Non si parla invece del possibile arrivo di un iPhone SE 3 Plus.