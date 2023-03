iPhone SE 4, Apple costretta a compromessi con le specifiche per contenere i prezzi

Mentre con il passare delle ore emergono nuove conferme sul lancio di iPhone SE 4, gli ultimi rumor sullo smartphone low cost che Apple dovrebbe lanciare nel 2024 frenano un pò gli entusiasmi iniziali, a causa di alcune specifiche trapelate.

Secondo quanto riportato da SiliconSong su Twitter, per iPhone SE 4 Apple avrebbe scelto un chipset non di ultima generazione, probabilmente per contenere i costi. Nello specifico, nonostante le chiacchierate modifiche a livello estetico e di specifiche, lo smartphone dovrebbe sfoggiare l’A15 Bionic, lo stesso presente su iPhone SE 3 con GPU a 4 core. Non si tratterà quindi dello stesso processore trovato su iPhone 13 Pro e Pro Max, e su iPhone 14 e 14 Plus, che presenta un GPU a 5 core. La ragione, come dicevamo poco sopra, potrebbe essere legata alla necessità di contenere il prezzo dello smartphone, ma non mancano i lati positivi.

Analogamente a quanto dovrebbe avvenire con iPhone 15, infatti, anche iPhone SE 4 dovrebbe integrare una porta USB-C. Di recente si è parlato anche della certificazione MFI per gli accessori USB-C di iPhone 15, che potrebbe costringere gli utenti ad acquistare comunque accessori certificati seppur di terze parti per godere a pieno della velocità di ricarica e trasferimento dati.