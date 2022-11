Con iPhone SE 4 Apple migliorerà il rapporto qualità-prezzo: lancio nel 2023?

A poche settimane dai rumor che volevano i lavori di iPhone SE 4 in alto mare, emergono nuovi rapporti sul prossimo modello “low cost” di smartphone targato Apple.

Secondo quanto emerso, il lancio sarebbe previsto per la primavera 2023, e si configurerà come un flagship-killer che rappresenterà una minaccia per molti smartphone Android.

Apple evidentemente vuole cambiare strategia, offrendo un flagship con migliore rapporto qualità-prezzo. iPhone SE 4 sfoggerà probabilmente un design aggiornato tenendo conto della gamma: non è da escludere che il gigante di Cupertino integri il Face ID al posto del Touch ID che fino ad ora è rimasto nel pulsante Home.

Il display dovrebbe invece essere LCD 720p da 6,1 pollici, e potrebbe davvero essere il tallone d’Achille tenendo conto che la maggior parte degli smartphone è dotata di schermi Full HD 1080p con refresh rate tra i 60 ed i 120Hz. Il telefono potrebbe anche essere classificato IP67, con batteria da 3000 mAh e supporto alla ricarica rapida da 20W e wireless da 7,5W.

Sotto la scocca potrebbe trovare spazio il processore A16 Bionic che è presente anche nell’iPhone 14 Pro appena lanciato, ma non è da escludere l’utilizzo dell’A15 presente sugli iPhone 14 “lisci”.

A livello fotografico invece si parla di un singolo sensore da 12 megapixel sul retro ed una lente per i selfie da 7 megapixel nella parte anteriore.