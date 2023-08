iPhone SE 4 arriva prima del previsto? La produzione potrebbe iniziare a breve

Vi ricordate quando vi abbiamo spiegato che iPhone SE 4 non arriverà nel 2024, ma invece uscirà nel 2025 con tanto di schermo OLED e di form factor simile a quello di iPhone XR? Ebbene, sembra che le anticipazioni sulla scheda tecnica di iPhone SE 4 fossero corrette, mentre quelle sulla data d'uscita potrebbero essere sbagliate.

Il portale cinese ITHome, infatti, spiega che diversi produttori cinesi si stanno facendo offerte ad Apple per fornire i display di iPhone SE 4. Secondo il sito web, come ampiamente previsto dai rumor, iPhone SE 4 avrà uno schermo OLED, che però potrebbe non essere prodotto da Samsung o LG (come avverrà per i pannelli OLED dei nuovi iPad Pro, per esempio), ma da aziende cinesi come BOE e Tianma.

In particolare, i produttori cinesi starebbero trattando con Apple per degli schermi AMOLED da usare su iPhone SE 4. Secondo ITHome, la parte del leone della produzione di questi schermi dovrebbe spettare a BOE, che in passato ha avuto una burrascosa partnership con Apple ma che sembra aver ricucito gli strappi negli ultimi mesi. Una parte minoritaria dei display, invece, sarà realizzata da Tianma, presso la quale si sarebbero recati degli ingegneri Apple nel corso della prima metà del 2023.

La notizia è di particolare interesse perché, fino ad ora, i rumor sullo "stato di salute" di iPhone SE 4 non sono stati affatto incoraggianti. Al contrario, in molti hanno pensato che iPhone SE 4 fosse stato cancellato a causa dello scarso successo di iPhone SE 3. I più ottimisti, invece, hanno spiegato che lo smartphone slitterà dalla data d'uscita originariamente prevista, quella di marzo o aprile 2024, fino allo stesso periodo del 2025.

Al contrario, la nuova indiscrezione sembra confermare che iPhone SE 4 arriverà nel 2024, in linea con la finestra d'uscita originale trapelata dai piani Apple dei prossimi anni. A complicare le cose, però, potrebbe essere un rumor degli scorsi giorni, secondo cui la lineup iPhone 15 avrà sei smartphone, e non quattro: tra di essi, oltre ad una revisione di iPhone 13 Mini, dovrebbe esserci anche una nuova versione di iPhone SE 3, in arrivo forse già a settembre.