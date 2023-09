iPhone SE 4 in arrivo con tante novità entusiasmanti: c'è anche il Face ID!

Sono passate poche settimane dal lancio dei nuovi iPhone 15 e tra un rumor e l’altro su iPhone 16 iniziano ad emergere anche le prime voci su iPhone SE 4, che potrebbe arrivare nei negozi nel 2024 con delle novità che - se confermate - si prospettano entusiasmanti.

Noto internamente con il nome in codice Ghost, iPhone SE 4 dovrebbe portare con se un design quasi interamente rinnovato e ripreso da iPhone 14. MacRumors in un lungo articolo spiega che lo smartphone utilizzerà una versione modificata dello chassis dell’iPhone 14, con alcune aggiunte.

Scontata l’introduzione dell’USB-C che ormai ha preso il posto su iPhone dell’ingresso Lightning, ma a quanto pare Apple dovrebbe portare anche il pulsante Azione introdotto su iPhone 15 Pro, che come noto può essere configurato per eseguire una varietà di azioni a seconda delle preferenze degli utenti.

Sulla scocca posteriore, iPhone SE 4 presenterà una singola fotocamera con flash allineato, in maniera simile ad iPhone SE di terza generazione. Sul design del bump però non sono arrivate ancora molte informazioni e secondo quanto emerso Apple avrebbe sviluppato almeno cinque diversi design per il bump fotografico con delle piccole differenze. La scelta però sarà tra fotocamera e flash racchiusi in un unico bump e tra una configurazione con solo la lente sollevata dalla scocca. A livello tecnico, iPhone SE 4 potrebbe essere dotato di una fotocamera posteriore da 48 megapixel, che se confermato si tradurrebbe in un aggiornamento significativo rispetto al modello attualmente in commercio.

Finalmente, anche iPhone SE 4 dovrebbe essere dotato di un pannello OLED, anch’esso ripreso da iPhone 14. Non ci sarà il pulsante Home con Touch ID ma il Face ID con riconoscimento facciale.

Apple sta testando sull’iPhone SE 4 il modem 5G proprietario di cui si è parlato a lungo negli ultimi giorni.