iPhone SE 4 sarà il best buy di Apple? Ci sono i primi render, sarà uguale a iPhone 14!

Secondo le ultime indiscrezioni sul design di iPhone SE 4, il nuovo Melafonino entry-level di Cupertino avrà un design molto simile a quello di iPhone 14. Ora, però, una serie di render concettuali di iPhone SE 4 ci mostrano come potrebbe essere il dispositivo in arrivo tra il 2024 e il 2025.

I render sono stati realizzati da Concept Central in collaborazione con il canale YouTube di AppleTrack, ovviamente sulla base dei leak delle scorse settimane, che sembrano puntare verso un iPhone SE 4 dal design molto simile ad iPhone 14. In passato, invece, altri rumor avevano stabilito che iPhone SE 4 somiglierà ad iPhone X o iPhone XS, almeno in termini di form factor. Sembra dunque che il colosso di Cupertino abbia deciso di virare verso un formato più moderno anche per i suoi smartphone entry-level.

Dai render, emerge che iPhone SE 4 avrà una porta USB-C, esattamente come gli iPhone 15. Nulla di troppo strano, se consideriamo che la porta USB-C è ormai obbligatoria in Europa e che anche Apple si è dovuta adeguare agli standard imposti da Bruxelles. Inoltre, le immagini - che trovate nel tweet in calce - mostrano anche che iPhone SE 4 avrà un notch, nel quale verrà inserito l'hardware per il Face ID, insieme ovviamente alla selfie-camera. Addio dunque allo sblocco tramite Touch ID e al relativo pulsante.

Secondo Concept Central, poi, lo smartphone avrà uno schermo OLED e un Pulsante Azione, ripescando una delle funzioni esclusive di iPhone 15. Infine, il leaker si dice certo del fatto che lo smartphone avrà una batteria più capiente di quella dell'iPhone SE di attuale generazione, resa possibile dall'incremento delle dimensioni del device, che dovrebbero permette di implementare anche un display da 6,1", del tutto identico a quello di iPhone 15 e iPhone 15 Pro.

Se tutte queste novità fossero confermate, iPhone SE 4 sarebbe un best buy per tantissimi fan della Mela Morsicata. Non convince solamente la scelta di mantenere una sola fotocamera, per giunta con un alloggiamento allungato "a pillola" il cui design non sembra essere dei più eleganti. Se quest'ultima fosse davvero da 48 MP, come speculato da GizmoChina, però, molti potrebbero soprassedere sulla mancanza di un teleobiettivo e di un ultra-grandangolo sul pannello posteriore del device.