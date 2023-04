Per iPhone SE 4 bisogna ancora attendere un pò: niente lancio nel 2024

I rumor sul lancio nel 2024 di iPhone SE 4 circolano sul web da tempo, ma un nuovo rapporto emerso in rete sostiene che la data di lancio del nuovo smartphone economico di Apple potrebbe essere spostata.

Sebbene iPhone SE 3 sia stato lanciato ormai due anni fa, Apple non avrebbe fretta a portare sul mercato il suo successore ed una nuova voce sottolinea la possibilità che la finestra di lancio venga spostata in avanti. A sostenerla è il noto analista Jeff Pu di Haitong International Securities, da sempre molto vicino al mondo Apple.

Nella nota di ricerca, Pu indica che è improbabile che Apple lanci iPhone SE 4 il prossimo anno. Piuttosto, potrebbe presentarlo nel 2025, quindi un anno dopo rispetto alla data prevista inizialmente.

Il rapporto però svela anche una possibile novità in arrivo nella scheda tecnica di iPhone SE 4: Pu infatti sostiene che questo nuovo telefono presenterà un modem 5G realizzato per Apple da TSMC. Non è chiaro se si tratterà dello stesso modem che vedremo all’opera nell’iPhone 15 di prossima generazione.

Rapporti contrastanti anche sulle specifiche tecniche: secondo molti il design di iPhone SE 4 potrebbe essere identico ad iPhone XR, per altri invece potrebbe rinnovarsi e riprendere la scocca di iPhone 12.