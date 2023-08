iPhone SE 4 come iPhone 15: i due Melafonini avranno una feature in comune

Ora che la produzione di iPhone SE 4 sta per iniziare, almeno secondo alcuni leak, arrivano in rete delle informazioni sempre più interessanti sul dispositivo. In particolare, secondo un insider lo smartphone avrà un'importante funzione condivisa con gli iPhone 15, che dunque verrà portata anche sui Melafonini entry-level a inizio 2024.

Stando a quanto riporta Macrumors, basandosi però sulle parole del leaker Unknownz21, anche iPhone SE 4 avrà un pulsante azione simile a quello di iPhone 15. Qualcuno, però, potrebbe chiedersi cosa sia il pulsante azione di iPhone 15 in primo luogo: si tratterà di un tasto fisico liberamente programmabile dall'utente, che si inserirà nella scocca dei nuovi Melafonini al posto dello switch del silenzioso di Apple, che verrà dunque spedito in pensione.

Ammesso che iPhone SE 4 arrivi davvero nel 2024, dunque, anch'esso avrà un pulsante azione, condividendo la feature con gli smartphone di Cupertino di ultima generazione. Un grande salto avanti per la linea SE di iPhone, che con la sua prossima iterazione dovrebbe anche ottenere uno schermo OLED di nuova generazione e un design simile ad iPhone XR.

Secondo Unknownz21, addirittura, iPhone SE 4 sarà basato su iPhone 14 (e non su iPhone XR e XS, come finora stabilito dai leaker), condividendo il proprio design con il Melafonino del 2022 e integrando una porta USB-C al posto del connettore Lightning, in ottemperanza alla normativa UE sul caricabatterie unico. Si tratterà anche del primo iPhone SE senza Touch ID, che verrà sostituito dal più moderno Face ID.

Sfortunatamente, però, pare che il nuovo iPhone SE 4 avrà ancora una sola fotocamera posteriore, al posto delle due iPhone 14 e 14 Plus o delle tre di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: sarebbe infatti questo il principale trade-off di Apple per tenere basso il prezzo del visore e per evitare che gli utenti finiscano per confonderlo con iPhone 15 o iPhone 15 Pro.