iPhone SE 4 sarà come iPhone XR: la conferma da parte di un noto leaker

iPhone SE 4 sarà una piccola rivoluzione per Apple: secondo i leak degli scorsi giorni, infatti, lo smartphone sarà lanciato con uno schermo da ben 6,1" e un notch. Un design ben diverso da quello dell'iPhone SE di attuale generazione: per un nuovo rumor, iPhone SE 4 sarà invece in tutto e per tutto identico al form factor di iPhone XR.

A confermare che iPhone SE 4 userà il form factor di iPhone XR, quest'ultimo lanciato nel lontano 2018, è il noto leaker Jon Prosser, che in un video caricato sul suo canale YouTube Front Page Tech ha riportato l'indiscrezione. Per la verità, della somiglianza tra iPhone SE 4 e iPhone XR lo stesso Prosser aveva parlato già ad agosto, ma oggi l'insider ha deciso di aggiungere ulteriore carne al fuoco.

Nello specifico, Prosser ha condiviso una serie di render speculativi del nuovo iPhone SE 4, questi ultimi realizzati dal concept designer Ian Zelbo, che spiegano che il design dello smartphone budget di Cupertino sarà del tutto e per tutto identico a quello di iPhone XR, abbandonando così il form-factor "alla iPhone 8" della Special Edition attualmente in commercio. Ovviamente, poiché iPhone SE 3 è stato lanciato a marzo 2022, è improbabile che iPhone SE 4 arrivi prima di fine 2023, o addirittura di inizio 2024.

Accanto ad un form factor tutto sommato antiquato, però, il nuovo iPhone SE dovrebbe avere delle componenti piuttosto all'avanguardia in termini hardware: non parliamo certo di chip di ultima generazione, di SoC A16 o addirittura A17, ma sicuramente lo smartphone potrebbe essere dotato del chip A15 presente già sull'iPhone 14 base e sugli iPhone 13. Sfortunatamente, però, Prosser non ha dato ulteriori informazioni circa la scheda tecnica del prossimo melafonino budget.