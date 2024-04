iPhone SE 4: come vorremmo che fosse il prossimo economico Apple

Manca ancora diverso tempo prima delle release ufficiale del nuovo iPhone SE 4, il più economico in casa Apple giunto alla quarta generazione fin dal suo lancio nel 2016. Uscirà nel 2025 e sarà, ancora una volta, a prezzo budget.

Questo significa che, perdendo alcune funzioni rispetto alle uscite “canoniche” di iPhone, si proporrà sul mercato ad un listino più aggressivo, venendo incontro all’esigenza di chi vuole uno smartphone Apple senza vendere il proverbiale rene.

Oggi, a circa un anno di distanza dalla sua uscita ufficiale, siamo qui per esprimere qualche desiderio rispetto a quello che sarà il prossimo SE, tra rumor e aspettative che si sono susseguiti in questi ultimi mesi. Partiamo dal design, che dovrebbe finalmente subire un cambiamento sostanziale rispetto alle ultime generazioni, come visto nei render di iPhone SE 4 emersi qualche settimana fa. Ci si aspetta un passo in avanti lato tecnologico anche per quanto concerne il display, con l’ausilio di un pannello OLED, il quale crescerà dagli attuali 4.7 pollici ai 6.1 pollici di iPhone 15.

Quel che ci aspettiamo – e che vorremmo – è la tecnologia Face ID, in sostituzione dell’ormai vetusto Touch ID che ancora oggi fa capolino con gli SE di terza generazione. Molto difficile invece l’introduzione della Dynamic Island, che ha di recente fatto capolino sugli iPhone base di quindicesima generazione dopo aver fatto il suo esordio su iPhone 14 Pro e Pro Max l’anno scorso, e che tornerà sugli iPhone 16 visti nei modelli dummy qualche giorno fa.

Girando lo smartphone, sul retro dovrebbe fare ancora capolino una soluzione a camera singola, presumibilmente un sensore da 48 MP, in grado di generare immagini e video di qualità decisamente superiore. L’ultimo capitolo che analizziamo riguarda il prezzo a cui, verosimilmente, verrà proposto sugli scaffali. Si parla di circa 500$, con buona pace delle tasse italiane che dovrebbero farlo lievitare a 600/700€.

