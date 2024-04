iPhone SE 4 quasi completamente leakato: info su schermo, memoria e fotocamera!

Solo qualche settimana fa, su queste pagine erano emersi alcuni render di iPhone SE 4. Oggi, siamo qui a riportare un altro leak del prossimo smartphone low cost della compagnia americana, che ha di fatto svelato integralmente la scheda tecnica del dispositivo del colosso di Cupertino, molto atteso tra gli utenti.

In un nuovo leak pubblicato dall’account Nguyen Phi Hung su X infatti ha svelato quasi integralmente le specifiche tecniche di iPhone SE 4.

In particolare, nel tweet si legge che iPhone SE 4 dovrebbe misurare 148.5 x 71.2 x 7.8mm, con un peso di 166g, con display OLED LTPS da 6,1 pollici e refresh rate a 60Hz. Proprio quest’ultimo aspetto probabilmente deluderà molti, ma è innegabile che si tratti di un compromesso a cui gli utenti dovranno fare fronte.

Lo smartphone, inoltre, dovrebbe essere caratterizzato da una scocca in alluminio serie 7000, con vetro sulla parte anteriore e posteriore per la ricarica wireless. Confermato anche il supporto al Face ID, mentre sul retro sarà presente una singola fotocamera basata sul sensore iMX503 a 1/2.55” con apertura f/1.8, in grado di registrare video a 1080p con cinematic mode e smart HDR. Sotto la scocca invece dovrebbe essere presente il chip A16 Bionic accompagnato dal modem Snapdragon X70, 6GB di RAM ed il chip U1 UWB.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su