iPhone SE 4: design identico a iPhone XR, ma avrà il chip di iPhone 14 Pro

Mentre scopriamo che il rapporto qualità-prezzo di iPhone SE 4 potrebbe essere impareggiabile (almeno tra gli smartphone Apple), emergono oggi una serie di nuovi rumor e indiscrezioni sul design e, soprattutto, sulla scheda tecnica di iPhone SE 4, nonché sulla sua possibile finestra di lancio.

A riportare le informazioni è il portale Macrumors, che in un lungo articolo dedicato allo smartphone low-cost di Cupertino ha cercato di fare il punto su ciò che sappiamo e ciò che invece resta sconosciuto sul device. Per ora, comunque, vi invitiamo a prendere tutti i rumor con le pinze, dal momento che i lavori su iPhone SE 4 sarebbero in alto mare, e tutto ciò che sappiamo sullo smartphone potrebbe essere soggetto a cambiamenti.

Macrumors, comunque, indica che leaker come Jon Prosser e il portale MyDrivers sono convinti che il design di iPhone SE 4 sarà ripreso da iPhone XR, il che significa che verrà finalmente eliminato il pulsante Home fisico dallo smartphone, mentre il Touch ID sarà sostituito dal Face ID. Le fotocamere dedicate a quest'ultimo, inoltre, saranno contenute in un notch simile a quello introdotto da iPhone X in poi.

Tutte queste indiscrezioni hanno decisamente senso, perché la linea SE è nota per riutilizzare design dei vecchi iPhone: per esempio, iPhone SE 3, uscito lo scorso marzo, era basato sul design di iPhone 8, benché con delle componenti decisamente più performanti sotto la scocca.

In effetti, questo dovrebbe essere anche il caso di iPhone SE 4, che dovrebbe montare un SoC A16 Bionic: il chip A16 Bionic è quello attualmente usato da Apple per iPhone 14 Pro e Pro Max e che verrà implementato anche sui modelli "base" di iPhone 15. Considerato che iPhone SE 4 dovrebbe uscire dopo iPhone 15, probabilmente a inizio 2024, è dunque probabile che lo smartphone utilizzi il chip attualmente presente sui top di gamma di Cupertino.