iPhone SE 4, niente lancio nel 2024: arriverà nel 2025 con modem 5G Apple

Già a fine giugno era emerso che iPhone SE 4 non sarebbe stato lanciato né nel 2023 né tantomeno nel 2024. La notizia è poi stata confermata da altri rumor, secondo i quali il nuovo telefono budget di Cupertino debutterà solo nel corso del 2025, o addirittura verrà cancellato per sempre. Nuove voci, oggi, si uniscono a questo coro di rumor.

Durante un incontro con degli investitori asiatici, gli analisti di Barclays Blayne Curtis e Tom O'Malley hanno spiegato che Apple non lancerà un iPhone SE 4 nel 2024 e che il device potrebbe slittare di un anno. Parallelamente, con una nota diffusa ai medesimi investitori, i due ricercatori hanno spiegato che iPhone SE 4 doveva avere un chip 5G proprietario interamente realizzato da Apple.

Il rumor fa il paio con quello secondo cui iPhone SE 4 avrà un display OLED e sarà lanciato nel 2025 utilizzando il medesimo form factor di iPhone XS e XR, anziché quello ben più tradizionale di iPhone 8. A quanto pare, però, per implementare le due novità hardware del nuovo Melafonino in Special Edition ci vorrà più tempo del previsto.

Secondo O'Malley e Curtis, infatti, Qualcomm resterà la principale fornitrice di modem 5G per Apple lungo tutto il 2023 e il 2024, perciò il chip proprietario della Mela Morsicata non debutterà né su iPhone 15 né su iPhone 16, ma anzi potrebbe arrivare solo nel 2025 su iPhone 17 e sulla nuova generazione di iPhone SE.

Sembra dunque che il modem 5G di Apple sia in ritardo di almeno un anno, forse a causa di alcuni problemi produttivi dell'ultimo minuto. I rumor sul chip sono per la verità stati contrastanti negli ultimi mesi: alcuni, infatti, ritenevano che il chip 5G di Apple fosse pronto e già in produzione a marzo, e che addirittura avrebbe trovato spazio già su iPhone 15; altri (la stragrande maggioranza degli insider, a onor del vero) credono invece che i lavori sul chip 5G di Apple siano fermi o procedano a rilento ormai da mesi, per ragioni ancora sconosciute.