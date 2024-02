iPhone SE 4, niente lancio nel 2024: arriverà l'anno prossimo con schermo OLED

A pochi giorni dai rumor sulla possibile presenza della Dynamic Island su iPhone SE 4, emergono nuove indiscrezioni sulla prossima generazione di smartphone di fascia media targata Apple. A quanto pare, iPhone SE 4 non vedrà la luce nel 2024.

Secondo quanto riportato da un nuovo rapporto pubblicato in rete, l’iPhone SE 4 arriverà nei negozi nel corso del prossimo anno con un display OLED, rispetto all’LCD del precedente modello. The Elec riferisce che il dispositivo sfoggerà uno schermo OLED low-cost che comunque costerà di più rispetto agli LCD IPS. Apple a quanto pare ancora non avrebbe scelto il fornitore dei display, e Samsung e BOE si stanno sfidando per assicurarsi le commesse. Le due compagnie avrebbero messo sul piatto prezzi tra 30 e 40 Dollari per pannello, ed a quanto pare la società coreana sarebbe in vantaggio dal momento che offrirebbe ad Apple un prezzo più conveniente.

Il design di iPhone SE 4 dovrebbe essere simile ad iPhone 14, ma ovviamente il pannello OLED non supporterà la tecnologia ProMotion, sebbene sia in grado di offrire colori più vivaci e neri più profondi, con una resa visiva complessiva migliore rispetto ai pannelli LCD.

Insomma, la sensazione è che i lavori siano ancora in alto mare e ci vorrà ancora un pò prima di poter vedere lo smartphone sul mercato.