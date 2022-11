iPhone SE 4, lavori in alto mare: Apple non ha ancora scelto quale schermo usare

iPhone SE 4 sarà una piccola rivoluzione per Apple, poiché dirà addio al form factor di iPhone 8 per passare a quello di iPhone XR, privo di pulsante centrale e dotato di notch. Oggi, però, un nuovo rumor spiega che Apple non avrebbe ancora finalizzato il design del suo nuovo smartphone di fascia bassa.

L'indiscrezione arriva da Ross Young, esperto di display e fondatore di Display Supply Chain Consultants (DSCC), che in un tweet condiviso con i suoi Super Followers su Twitter ha spiegato che le dimensioni dello schermo di iPhone SE 4 sarebbero ancora oggetto di discussione in quel di Cupertino, così come il materiale da usare per il display del telefono. In particolare, gli ingegneri Apple starebbero dibattendo sull'opportunità di usare uno schermo da 6,1" o uno da 5,7", nonché sull'utilizzo di tecnologie OLED o LCD.

Scendendo più nello specifico, la "battaglia" tutta interna ad Apple sarebbe tra un display OLED da 6,1" e uno schermo LCD da 5,7", entrambi forniti da due partner diversi di Apple. Pare che anche un pannello LCD da 6,1" pollici sia stato considerato dai vertici dell'azienda, ma non è chiaro se tale alternativa sia ancora sul tavolo. Con un'uscita di iPhone SE 4 per il 2024, comunque, Apple non dovrebbe avere ancora moltissimo tempo prima di prendere una decisione definitiva.

Ovviamente, la differenza tra schermi OLED e LCD sta nel prezzo: i primi sono infatti più costosi dei secondi, ma vengono usati su ogni iPhone uscito dai tempi di iPhone 12 (eccetto l'iPhone SE 3, che ha uno schermo LCD). Tuttavia, è anche possibile che il prezzo dei pannelli OLED scenderà a sufficienza nei prossimi mesi da garantire il loro inserimento sotto la scocca di iPhone SE 4 senza doverne aumentare il prezzo.

Ad ogni modo, Young si è detto anche convinto del fatto che iPhone SE 4 dirà addio al pulsante Home fisico, che sarà sostituito dal Face ID o da un Touch ID "alla iPad", posizionato cioè sul tasto laterale di accensione del device. Inoltre, lo smartphone sarà dotato di un notch, che da solo suggerisce l'arrivo del Face ID sul dispositivo.