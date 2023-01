iPhone SE 4 è morto: Apple lo avrebbe cancellato, secondo un esperto

Già lo scorso mese, il noto analista legato al mondo Apple Ming-Chi Kuo aveva spiegato che Apple potrebbe cancellare iPhone SE 4, la cui uscita sarebbe stata programmata per il 2024, viste le scarse vendite del modello di attuale generazione. Oggi, lo stesso Kuo è tornato sul tema, confermando che iPhone SE 4 è stato cancellato definitivamente.

Con un post su Medium, l'analista ha spiegato che, nelle ultime tre settimane, la situazione relativa al telefono entry-level di Cupertino si è evoluta in senso negativo. Infatti, se a dicembre vi era la possibilità che iPhone SE 4 venisse semplicemente posticipato dal 2024 al 2025, ora pare che per lo smartphone non vi sia più alcuna speranza.

Sempre secondo Kuo, iPhone SE 4 doveva essere il primo smartphone ad utilizzare il modem 5G "fatto in casa" da Apple, ma quest'ultimo sarebbe stato posticipato a sua volta, al punto che debutterà solo su iPhone 17, a fine 2025. Per l'analista, infatti, Apple continuerà ad utilizzare i modem 5G di Qualcomm su iPhone 15 e iPhone 16: per questo, Kuo ha definito Qualcomm la "più grande vincitrice" del pensionamento della linea SE.

La cancellazione di iPhone SE 4 e il posticipo del modem 5G proprietario sarebbero dunque strettamente correlati: "l'annullamento dello sviluppo di iPhone SE 4 ha significativamente aumentato le possibilità che Qualcomm resti il fornitore esclusivo di chip di connettività per Apple, anche per gli iPhone 16 della seconda metà del 2024. Si tratta di una situazione migliore di quella finora prospettata, per la quale Qualcomm avrebbe perso gli ordini di chip di Apple a partire proprio dal 2024".

Per quanto riguarda la cancellazione in sé dell'iPhone di fascia bassa, invece, l'analista non offre alcuna spiegazione precisa. È però possibile che quella di Apple sia una decisione basata sullo scarso riscontro di mercato degli iPhone entry-level degli ultimi anni: accanto ai pessimi risultati commerciali di iPhone SE 3, infatti, anche iPhone 13 Mini, iPhone 14 "base" e iPhone 14 Plus sono stati tutti dei flop tra il pubblico.