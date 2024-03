iPhone SE 4 si mostra in alcuni nuovi render: tutte le possibili novità dello smartphone

Sebbene le ultime indiscrezioni riferiscano che con ogni probabilità iPhone SE 4 non vedrà la luce nel 2024, dal sito web 91Mobiles arrivano dei render che mostrano il design del prossimo smartphone della società di Cupertino, che a quanto pare arriverà nei negozi solo nel 2025.

Come si può vedere nella gallery presente in calce, le immagini mettono in mostra il nuovo design del display, che dovrebbe essere da 6,1” con tanto di notch in cui dovrebbero trovare spazio le componenti per le fotocamere TrueDepth per il Face ID. A ciò si aggiungono i bordi piatti e la porta USB-C sulla parte inferiore, che abbiamo avuto modo di vedere anche sui nuovi iPhone 15 e 15 Pro lanciati nel 2023.

Qualora tali novità dovessero tramutarsi in realtà, si tratterebbe di un passo in avanti significativo rispetto all’iPhone SE attualmente nei negozi, che presenta una porta Lightning, bordi curvi e display da 4,7 pollici oltre che il pulsante Home con Touch ID.

A quanto pare, iPhone SE 4 dovrebbe essere alto 147mm, largo 71,5mm e spesso 7,7mm. Nessuna informazione sul prezzo, tanto meno sulla possibile finestra di lancio, e come sempre in casi come questi vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore, Apple dovrebbe annunciare i nuovi iPad e MacBook questa settimana.