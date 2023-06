iPhone SE 4 non uscirà nel 2024: arriverà nel 2025 o verrà cancellato?

Ve l'avevamo anticipato ad aprile, ma ora sembra confermato da ulteriori fonti molto autorevoli: nel 2024 non arriverà nessun iPhone SE 4. Lo smartphone entry-level di Cupertino potrebbe dunque saltare un'intera annata e ripresentarsi nel 2025, oppure essere stato addirittura cancellato una volta per tutte.

La notizia arriva da un report degli analisti di Barclays Blayne Curtis e Tom O'Malley, secondo i quali è improbabile che Apple rilasci un iPhone SE 4 nel 2024. La nota dei due analisti, riportata da Macrumors, lascia però aperta la porta ad un lancio del device nei mesi successivi: considerato che, tradizionalmente, l'iPhone SE viene lanciato a marzo, ciò significa che lo smartphone potrebbe slittare di un anno, fino al 2025.

Secondo Curtis e O'Malley, il mancato lancio di iPhone SE 4 il prossimo anno dipende dal fatto che i lavori sul modem 5G di Apple siano in ritardo, e potrebbero non concludersi in tempo perché il chip venga utilizzato sullo smartphone entry-level del prossimo anno. Tuttavia, se davvero Apple dovesse ancora appoggiarsi ad un'azienda esterna come Qualcomm, il costo di iPhone SE 4 potrebbe risentirne, aumentando ulteriormente rispetto al prezzo già considerato piuttosto elevato di iPhone SE 3.

Inoltre, con l'insuccesso commerciale di iPhone SE 3 alle spalle e i rumor secondo cui Apple dovrà lesinare sulle specifiche di iPhone SE 4 per tenerne basso il prezzo, soprattutto in un mercato globale in cui i costi delle materie prime e i prezzi al dettaglio dell'hi-tech si sono alzati, è possibile che la compagnia di Cupertino abbia semplicemente deciso di posticipare lo smartphone ad un momento migliore, quando il suo prezzo di produzione sarà inferiore.

Si tratta di una possibilità ancora più concreta se consideriamo che iPhone SE 4 sarà una piccola rivoluzione per la "Special Edition" dei Melafonini: esso dirà infatti addio all'antiquato design "alla iPhone 8" per uno più simile ad iPhone X o iPhone XR, con uno schermo di dimensioni maggiori, una fotocamera migliorata e, soprattutto, il supporto per il Face ID.