iPhone SE 4, siamo sicuri che sarà un affare? Potrebbe svalutare molto

L'inarrestabile girandola dei rumor si è soffermata nell'ultimo periodo sui render del prossimo iPhone economico. Ammesso che sia questo il suo design definitivo, a tenere banco sono ancora data d'uscita e specifiche dell'iPhone SE 4.

Stando a un recente report di SellCell, però, a prescindere dal tipo di dispositivo, dalle prestazioni offerte e dal suo carico tecnologico, potrebbe non trattarsi del migliore degli affari.

In generale, infatti, sembra che la serie iPhone SE tenda a svalutare maggiormente nel breve e medio periodo. Ad esempio, l'iPhone SE 3 subì una pesante svalutazione nella rivendita, perdendo addirittura fino al 42.6% nel primo mese dopo il lancio (avvenuto a marzo del 2022).

Discorso in netto contrasto con le cifre della famiglia "principale". Guardando ai modelli standard, nello stesso periodo dopo il lancio, iPhone 13 perse appena il 18,7% con un trend molto simile per iPhone 14 e iPhone 15, salvo poi stabilizzarsi del tutto dopo il primo trimestre di vendite.

Nonostante gli importanti upgrade, come per esempio la vociferata Dynamic Island per iPhone SE 4, il dispositivo "economico" di Cupertino potrebbe non rappresentare una scelta particolarmente oculata per gli utenti che tendono a cambiare spesso smartphone, proprio in virtù di una minore capacità di mantenere il valore nel tempo.

