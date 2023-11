iPhone SE 4 stupendo in questo video concept: sarà come iPhone 14?

I primi render di iPhone SE 4 sono comparsi in rete solo un paio di giorni fa, mostrandoci che il nuovo Melafonino avrà un form factor molto simile a quello di iPhone 14. Oggi, il designer 4RMD ha raccolto tutto ciò che i leak e i rumor hanno detto sul prossimo iPhone "budget" in un bellissimo video concept dedicato al dispositivo.

Potete dare un'occhiata al video sul canale YouTube di 4RMD o in cima a questa notizia. Da mesi si rincorrono le voci sul redesign di iPhone SE 4: in particolare, pare che in un primo momento Apple volesse cestinare lo smartphone temendo che il suo design - che doveva essere simile a quello di iPhone XR o XS - sarebbe stato considerato troppo antiquato dal pubblico.

Per questo, in un secondo momento la casa di Cupertino avrebbe virato verso un design di iPhone SE 4 simile ad iPhone 14, anche se con alcune differenze importantissime rispetto a quest'ultimo. Dunque, anche nel concept render di 4RMD vediamo uno smartphone dal design quasi uguale a quello di iPhone 14, con tanto di notch per il Face ID e di schermo completamente piatto. Tuttavia, il device recupera il Pulsante Azione di iPhone 15, che va a sostituire lo slider presente su tutti gli iPhone di precedente generazione.

Le grandi differenze rispetto agli iPhone di nuova generazione stanno nelle fotocamere posteriori di iPhone SE 4: il device entry-level di Cupertino, infatti, sarà dotato di una sola fotocamera. Niente ultra-grandangolo e niente teleobiettivo, dunque: sul pannello posteriore dello smartphone avremo solo una lente principale, che però sarà da 48 MP. Ciò significa che la fotocamera principale sarà in linea con quella di iPhone 15 e migliore di quella dei due modelli "base" di iPhone 14, che invece montavano ancora dei sensori da 12 MP.

Secondo 4RMD, lo smartphone dovrebbe essere dotato di uno schermo OLED piatto da 6,1", che dovrebbe accompagnarsi ad una batteria da 3.240 mAh. Si tratterebbe in questo caso di un incremento enorme rispetto al modello di attuale generazione, che invece vanta una cella da soli 2.018 mAh: la capacità incrementata della batteria, però, dovrebbe dipendere sia dallo schermo più energivoro che dal passaggio verso il chip A16 Bionic (lo stesso utilizzato sugli iPhone 15 base).