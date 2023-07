iPhone SE 4 torna a far parlare di sé: lancio nel 2025 con display OLED?

A pochi giorni dagli ultimi rumor su iPhone SE 4, il presunto nuovo smartphone low cost di Apple si fa nuovamente vedere sul web, in un rapporto pubblicato dalla versione coreana di The Elec.

Le ultime voci riferiscono che ancora una volta Apple avrebbe rinviato il nuovo iPhone SE dal 2024 al 2025 ma non per una scelta commerciale ma perchè il suo fornitore BOE non sarebbe in grado di produrre schermi OLED soddisfacenti. BOE infatti avrebbe riportato alcuni problemi con le prestazioni anche per i futuri pannelli OLED di iPhone 15 e potrebbe non spedire alcun display ad Apple, lasciando quindi la torta a Samsung ed LG.

Il rapporto si rifà ad un’altra voce pubblicata lo scorso marzo, che confermava la presenza di schermi OLED su iPhone SE4. Apple infatti necessiterebbe di un pannello con transistor a film sottile in silicio policristallino a bassa temperatura, con diagonale da 6,1 pollici e costi stimati intorno ai 40 Dollari. Per fare un raffronto, lo schermo OLED per iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici utilizza un trasistor a film sottile di ossido policristallino a bassa temperatura ed ha prezzi ben superiori ai 100 Dollari. Per tale ragione, Samsung ed LG Display sono meno interessati ad accaparrarsi tale produzione, e l’avrebbero lasciata a BOE che però ha riportato qualche problema di produzione rendendo incerto il lancio.

Secondo un analista, non è da escludere che Samsung ed LG offrano le loro soluzioni per l’imminente iPhone SE 4, ma la possibilità che possa vedere la luce già nel 2024 è bassa.