iPhone e 5G: il 49% degli utenti pensa di averlo già, ma non è così

Gli occhi degli appassionati del mondo smartphone sono puntati al 13 ottobre 2020, giornata in cui verrà annunciato iPhone 12. Tra le varie novità, potrebbe esserci anche l'introduzione del supporto al 5G. Tuttavia, a quanto pare ci sono parecchie persone convinte di averlo già a disposizione.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, il 49% dei possessori di iPhone, tra gli americani che hanno risposto al sondaggio realizzato da Global Wireless Solution (GWS), pensa che il suo smartphone stia attualmente sfruttando il 5G. In realtà, vi ricordiamo che, per il momento, sul mercato non esiste alcun iPhone in grado di supportare questo standard di connettività. Insomma, in attesa della gamma iPhone 12 (che potrebbe introdurre il supporto), a quanto pare sono in molti ad avere la falsa convinzione che il proprio dispositivo stia già sfruttando i benefici del 5G.

Tuttavia, sembra che non siano solamente gli utenti iPhone ad avere dubbi in merito alle possibilità offerte dal proprio smartphone, dato che il 29% delle 5000 persone che hanno risposto al sondaggio ha dichiarato di non sapere se il proprio dispositivo dispone del supporto al 5G. Inoltre, il 38% ha affermato di non sapere se l'operatore a cui è "legato" offre un piano 5G nella zona in cui vive.

Ovviamente, il sondaggio sta già facendo discutere online e questi dati stanno facendo il giro del mondo.