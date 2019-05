iPhone 5s, iPhone 6, 6 Plus ed SE non saranno aggiornati ad iOS 13?

Manca poco meno di un mese al via ufficiale della WWDC, nel corso del quale la società di Cupertino dovrebbe finalmente presentare iOS 13, la cui lista delle novità è già trapelata qualche giorno fa, e sul web già si parla di supporto.

Secondo quanto affermato dal blog francese iPhoneSoft.fr, Apple con la tredicesima versione del proprio sistema operativo touch dovrebbe tagliare il supporto a vari dispositivi. Nello specifico, l'OS non dovrebbe essere compatibile con iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus ed iPhone SE, mentre per quanto riguarda i tablet il sito riferisce che con ogni probabilità sarà tagliato il supporto ad iPad Air ed iPad Mini 2.

L'indiscrezione non è completamente nuova e già all'inizio dell'anno era cominciata a trapelare in rete, ma comunque ancora non ha trovato conferme ed allo stato attuale le fondamenta sembrano essere debili.

iPhone SE infatti utilizza lo stesso chip A9 di iPhone 6s ed iPad di quinta generazione, ed un taglio al supporto solo per lo smartphone potrebbe sembrare incoerente, sebbene non sia da escludere completamente la pista che porta ad un'interruzione del supporto per i dispositivi con display da 4 pollici.

Apple storicamente non ha mai lasciato gli smartphone ancora popolari ed utilizzati senza aggiornamenti, ed iPhone 6 e 6 Plus rientrano proprio in questa cerchia.

iOS 13 dovrebbe essere annunciato alla WWDC del 3 Giugno.