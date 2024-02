iPhone a 600 Euro: Amazon fa crollare il prezzo di iPhone 13 da 128Gb

Se nella giornata di ieri abbiamo riportato gli sconti su iPhone 15 da 128 gigabyte, quest’oggi Amazon propone un’offerta molto interessante su iPhone 13 da 128 gigabyte, che può essere acquistato ad un prezzo davvero molto conveniente.

Nella fattispecie, lo smartphone nella colorazione verde con 128 gigabyte di memoria interna viene proposto a 600 Euro, dai 759 Euro di listino. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 21 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 9 ore e 26 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento a rate a partire da 120 Euro al mese per cinque mesi a tasso zero ed interessi zero, ma è disponibile anche l’opzione con Cofidis alle condizioni previste.

Lo smartphone in questione include un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, con sistema fotografico a doppia lente da 12 megapixel con sensore grandangolare ed ultra grandangolare, Smart HDR4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La fotocamera anteriore TrueDepth da 12 megapixel supporta anche la modalità Notte e la registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision, mentre sotto la scocca è presente il chip A15 Bionic.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio.