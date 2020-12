Un iPhone 6s è accidentalmente caduto da un aeroplano senza riportare danni

Ha dell'incredibile la storia che arriva dal Brasile, dove il documentarista Ernesto Galiotto ha fatto cadere il suo iPhone 6s mentre era su un aeroplano per effettuare delle registrazioni. L'aspetto sorprendente è che nel momento in cui l'ha recuperato ha trovato il filmato e lo smartphone regolarmente funzionante.

Raccontando la vicenda ai microfoni di G1, Galiotto ha osservato che stava effettuando delle registrazioni in una spiaggia a Cabo Frio, a Rio De Janeiro, per uno dei suoi progetti. Dal momento che teneva l'iPhone 6s con una sola mano, però, gli è scivolato ed il vento l'ha portato lontano.

Il regista credeva di averlo perso per sempre, ma fortunatamente è entrata in gioco l'app Trova il Mio Iphone, che gli ha consentito di localizzarlo per recuperarlo. Quando si è trovato di fronte all'iPhone 6s, ha potuto constatare che era quasi intatto, nonostante il volo di oltre 600 metri.

L'iPhone 6s ha riportato solo pochi graffi, dal momento che era protetto da una normale custodia in silicone e da una pellicola per lo schermo. "E' successa una cosa che se la racconti a qualcuno non ci crede" ha affermato Galiotto.

Nel video pubblicato da Globo si può vedere anche il momento in cui il telefono cade: davvero mozzafiato.