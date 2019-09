iPhone 6s cade da un elicottero in Islanda: recuperato dopo 13 mesi ancora funzionante

Ha dell'incredibile la storia che arriva dall'Islanda, dove un iPhone 6s caduto da un elicottero più di un anno fa è stato recuperato ed è ancora regolarmente funzionante nonostante abbia affrontato nei mesi precedenti condizioni meteorologiche estreme.

La storia è stata riportata da The Next Web, ed ha come protagonista Haukur Snorrason, un fotografo che tredici mesi fa ha fatto un viaggio in Islanda per fotografare alcuni dei luoghi più affascinanti e spettacolari della nazione nordeuropea. Durante un viaggio a bordo di un piccolo elicottero ad elica, però, il suo smartphone gli è caduto su un terreno roccioso attraversato da un fiume mentre stava girando un filmato a causa di un soffio di vento improvviso.

Alla luce della rovinosa caduta e le difficili condizioni climatiche, Snorrason credeva di dover definitivamente dire addio al suo fidato iPhone 6s, ma non è stato così.

Dopo tredici mesi un gruppo di escursionisti infatti si è imbattuto nello smartphone. Immediata è scattata la telefonata al fotografo per dirgli che avevano trovato il suo telefono perso che, sorprendentemente, è risultato essere ancora funzionante nonostante le rigide temperature islandesi.

L'unico malfunzionamento è legato al microfono, ma per Snorrason si tratta comunque di una piacevole sorpresa. L'uomo ha rilevato che "fortunatamente il telefono è atterrato su una macchia di muschio che cresce qua e là. In questa zona è piuttosto spesso e può arrivare fino a 30cm, ecco perchè il mio smartphone è sopravvissuto alla caduta".

Oltre ad aver recuperato il materiale presente sullo smartphone, Snorrason ha anche pubblicato il filmato della caduta, che può essere visto a questo indirizzo.