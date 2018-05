iPhone 6S esplode e va a fuoco in un negozio, il video delle telecamere di sorveglianza

I giornalisti di ABC News hanno ottenuto il video che vi proponiamo in calce, in cui viene mostrato un iPhone che inaspettatamente esplode e va a fuoco durante una riparazione. L'episodio è successo in un negozio specializzato in riparazioni a Las Vegas, nel Nevada.

Il tutto è documentato dalla telecamera di sorveglianza presente all'interno del punto vendita. Il filmato, che vi proponiamo in calce, mostra il dipendente seduto alla scrivania quando, improvvisamente, un oggetto sulla scrivania esplode e prende fuoco. Solo successivamente, ABC KTNV ha ottenuto alcune informazioni secondo cui il dispositivo sarebbe un iPhone 6S.

Al momento ancora non sono noti i motivi per cui il dispositivo sia esploso, ma come vi abbiamo ampiamente raccontato su queste pagine negli ultimi mesi, soprattutto dopo il caso Batterygate degli iPhone, nessun dispositivo elettronico è a prova di esplosione in quanto le batterie agli ioni di litio tendono ad esplodere se sono danneggiate o difettose. Il cellulare in questione era presente nel negozio a causa di qualche tipo di difetto, ecco perchè è facilmente intuibile il motivo dell'esplosione.

Un altro fattore che avrebbe potuto provocare l'esplosione potrebbe essere riconducibile all'esposizione prolungata al calore, dal momento che temperature elevate sono molto comuni nell'area di Las Vegas.