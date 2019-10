iPhone 6s non si avvia più: Apple lancia un nuovo programma di riparazione gratuito

Apple ha annunciato oggi il lancio di un nuovo programma di riparazione gratuito per iPhone 6s ed iPhone 6S Plus, che non si avvierebbe più in alcune circostanze. Il disservizio riguarderebbe i dispositivi acquistati tra ottobre 2018 ed agosto 2019, e si verificherebbe a causa del malfunzionamento di una componente interna.

La società afferma inoltre che chiunque ritenga di aver sostenuto un costo di riparazione per la problematica in questione, può richiedere il rimborso, ma ha voluto sottolineare che non accetterà le richieste provenienti da utenti che hanno acquistato gli smartphone nei periodi precedenti o successivi a quelli indicati nel documento di supporto.

Apple al contempo ha invitato i possessori di iPhone 6s e 6s Plus ad effettuare le verifiche del numero seriale tramite l'apposito tool, che procederà ad incrociare i dati con quelli presenti nell'archivio della società. Qualora la procedura dovesse dare esito positivo, il colosso di Cupertino offrirà la riparazione gratuita presso uno degli Apple Store o tramite corriere.

"Se ritieni di aver riscontrato questo problema, utilizza la verifica del numero di serie per vedere se il tuo iPhone 6s o iPhone 6s Plus è idoneo per la riparazione gratuita" si legge nel nuovo bollettino. Fateci sapere tramite i commenti se il vostro dispositivo rientra o meno nel programma.