iPhone 6s alle prese con iOS 14 in un video: le prestazioni sono impressionanti!

Brandon Butch, un popolare youtuber ha pubblicato sul proprio account ufficiale il video che proponiamo in apertura, in cui mostra il miglioramento alle prestazioni registrato sul suo iPhone 6s a seguito dell'installazione della prima beta di iOS 14.

Nel filmato viene mostrato il dispositivo mentre riesce a gestire senza troppi problemi il nuovo sistema operativo e le novità in esso contenuto, tra cui i widget, le app Clip e le new entry. A meritare attenzione è soprattutto la gestione dei widget, che non appesantisce in alcun modo il normale funzionamento dello smartphone, ma anche la modalità Picture-in-Picture per i video e safari. Anche AppLibrary sembra funzionare in maniera liscia.

Lo YouTuber pone l'accento anche sulla durata della batteria, un aspetto da non trascurare, e sottolinea più volte come quella installata sia una semplice versione beta di iOS 14, segno che con la build finale la situazione potrebbe anche cambiare.

iOS 14 arriverà anche su iPhone 6s, oltre che sugli smartphone lanciati dalla società di Cupertino negli anni successivi. Il 6s però è, lista alla mano, l'iPhone più vecchio tra quelli supportati. Tra le novità di iOS 14 troviamo i widget, il nuovo sistema di gestione ed ordinamento delle app, AppLibrary, ma anche i tanti miglioramenti a Safari.