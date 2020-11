iPhone 6s ed il primo SE non saranno più aggiornati: i modelli supportati da iOS 15

iOS 15 potrebbe segnare la fine del supporto per iPhone 6s ed il primo SE. A svelarlo The Verifier, che ha pubblicato la presunta lista dei dispositivi che Apple dovrebbe aggiornare alla prossima versione del sistema operativo per iPhone.

Di seguito i modelli che dovrebbero essere aggiornati:

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2nd gen)

iPod touch (7th gen)

A questi, chiaramente, si andranno ad aggiungere gli iPhone 13 che Apple presenterà il prossimo autunno. Come si può vedere, quindi, la quindicesima generazione del sistema operativo dovrebbe garantire ampio supporto, che partirà da iPhone 7, uno smartphone presentato nel Settembre 2016 e che è stato dismesso dal mercato solo lo scorso anno.

All'appello mancano iPhone 6s e 6s Plus, due modelli ancora molto popolari tra gli utenti sebbene siano stati lanciati nel Settembre 2015. L'eventuale conferma dell'indiscrezione, che ovviamente arriverà solo il prossimo anno in sede di presentazione. Apple infatti dovrebbe presentare iOS 15 nel corso della WWDC 2021, l'annuale conferenza dedicata agli sviluppatori in cui vengono solitamente svelate le novità software per l'anno successivo.

Ovviamente invitiamo a prendere con le pinze questa lista in quanto non confermata in via ufficiale.