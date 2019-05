iPhone 7, il Codacons organizza una class action contro Apple

Il Codacons contro Apple, dopo che l'aggiornamento 12.2 di iOS avrebbe in diversi casi reso difettoso il microfono degli iPhone 7. L'associazione sostiene che Apple non abbia rispettato i diritti dei consumatori previsti dal Codice, e che ora debba riparare i device senza nessun costo per i clienti.

Secondo il Codacons, Apple sarebbe a conoscenza del problema, che attribuirebbe essa stessa all'update 12.2. Nonostante questo, non avrebbe predisposto le misure adeguate per risolvere il problema senza costi per i consumatori.

"I consumatori —spiega l'associazione— lamentano il fatto che, dopo essersi rivolti ai centri di assistenza Apple, viene incomprensibilmente proposto loro, se il telefono non è in garanzia, il pagamento della riparazione dell'apparecchio o, in alternativa, di effettuare una permuta per l'acquisto di un nuovo dispositivo."

Così recita il comunicato diffuso dal Codacons:

"Un vero e proprio difetto di conformità del telefono che legittima il suo possessore a richiedere al venditore il ripristino senza spese, sulla base dell’art. 130 del Codice del Consumo. Tuttavia, nonostante il comando legislativo, i consumatori lamentano il fatto che dopo essersi rivolti ai centri di assistenza Apple, a seguito di una diagnostica sul dispositivo e riscontrato il problema, viene incomprensibilmente proposto loro, se il telefono non è in garanzia, il pagamento della riparazione dell’apparecchio o, in alternativa, di effettuare una permuta per l’acquisto di un nuovo dispositivo”.

Così il Codacons chiede ad Apple di ripristinare il corretto funzionamento dei dispositivi senza alcuna spesa per il consumatore, e di adottare misure attive per "correggere e eliminare gli effetti dannosi" della presunta violazione del codice, —in soldoni— avvisando i consumatori delle modalità con cui chiedere la ripristinazione gratuita degli iPhone 7 difettosi.



Oggi il Codacons ha minacciato una class action anche per il caso Huawei-Google.