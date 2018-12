iPhone 7 ed iPhone 8: vendita interrotta negli Apple Store della Germania

E' di ieri la notizia dello stop alla vendita dei vecchi modelli di iPhone in Germania a seguito della sentenza del tribunale di Monaco. Apple si è immediatamente allineata alla decisione del giudice, ma ha anche duramente attaccato Qualcomm.

In una dichiarazione diffusa da un portavoce, Apple fa sapere che "la campagna di Qualcomm è un tentativo disperato di distrarre l'opinione pubblica dalle vere questioni che riguardano le nostre aziende. Le loro tattiche, nei tribunali e nell'attività quotidiana, stanno danneggiando l'innovazione e nuocendo ai consumatori. Qualcomm insiste nell'addebitare commissioni esorbitante in base al lavoro che non hanno fatto ed è sotto indagine dai governi di tutto il mondo per il suo comportamento".

Il produttore californiano, in attesa del ricorso che sicuramente presenterà nei prossimi giorni, ha interrotto la vendita di iPhone 7 ed iPhone 8 (ovvero i modelli interessati dall'ingiunzione e che violerebbero il brevetto di Qualcomm) nei quindici Apple Store del paese.

Il gigante della tecnologia ha affermato che i due modelli sono comunque disponibili nei listini degli operatori e rivenditori di telefona mobile come le catene di distribuzione.

Il brevetto riguarda la quantità di energia fornita ai chip di telecomunicazione dei dispositivi. La questione però ora si sposterà in tribunale, dove le due società probabilmente andranno a processo.