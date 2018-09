iPhone 8 con scheda madre difettosa, Apple li riparerà gratuitamente

Nonostante non ci siano state segnalazioni o proteste da parte degli utenti, alcun iPhone 8 soffrono di un difetto di fabbrica piuttosto grave, ed è Apple stessa ad ammetterlo. Le unità difettose verranno riparate in modo totalmente gratuito dalla casa madre, con un programma creato ad hoc.

Stando alla compagnia, una piccola percentuale dei device venduti tra settembre 2017 e marzo 2018 (quindi nei primi sei mesi di commercializzazione del prodotto) soffre di un problema alla scheda madre, un difetto di fabbrica tutt'altro che innocuo, che potrebbe portare a riavvii improvvisi, freeze o addirittura all'impossibilità di accendere il terminale e far partire il sistema operativo. I paesi interessati dal problema sono Australia, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Macau, Nuova Zelanda e USA: l'Italia non è presente in questa lista, ma se avete acquistato iPhone 8 all'estero il vostro smartphone potrebbe presentare il difetto in questione.

Il programma istituito da Apple per la riparazione gratuita si chiama Logic Board Replacement Program, e vi basterà inserire il numero seriale del vostro iPhone nella pagina web dedicata per scoprire se può essere riparato o meno. L'unico smartphone interessato dall'iniziativa è iPhone 8, e tutti gli altri modelli (compreso iPhone 8 Plus) non verranno presi in considerazione.