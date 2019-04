iPhone 8 Plus da 64GB ed SSD Samsung portatile in offerta su Amazon

Nuova settimana, nuova serie di offerte su Amazon Italia. Dopo gli sconti di ieri sull'Apple Watch Series 3 e l'SSD Lexar, quest'oggi ritorniamo alla carica con altri due prodotti, tra cui uno Apple.

Si tratta di iPhone 8 Plus, lo smartphone di media gamma targato 2017 di Apple che nella versione da 64 gigabyte oro può essere acquistato ad un prezzo davvero molto conveniente: 799,25 Euro, 30 Euro in meno rispetto agli 829 Euro di listino.

Un prezzo davvero molto interessante, che consente di portare a casa uno smartphone con display Retina HD da 5,5 pollici, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine ed in grado di registrare video in 4K, fotocamera frontale FaceTime HD per scattare selfie con Retina Flash, e sistema di autenticazione Touch ID che sfrutta l'impronta digitale. Sotto la scocca è invece presente il processore A11 Bionic con Neural Engine.

E' disponibile a prezzo scontato anche un SSD portatile Samsung, della linea T5, con 500 gigabyte di memoria interna, aggancio USB-C e che garantisce velocità di trasferimento fino a 540 megabyte al secondo, 4,9 volte superiore rispetto ad un hard disk esterno meccanico.

Il colosso di Seattle propone l'SSD a 99,99 Euro, un prezzo interessante rispetto ai 241,99 Euro di listino.