iPhone 8: la produzione sarebbe stata ridotta significativamente

Con il lancio di, che secondo gli analisti sta cannibalizzando le vendite dei cellulari targati Apple, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di ridurre la produzione degli altri due smartphone lanciati nel corso del 2017, ovveroed

A rivelarlo l’analista Ming Chi-Kuo, secondo cui la produzione dell’ottava generazione del cellulare della compagnia di Cupertino sarebbe stata tagliata del 50-60 per cento su base sequenziale, almeno nel trimestre in corso.

Lo si legge nella nota di ricerca diffusa da KGI Securities, secondo cui il calo della domanda previsto per iPhone 8 potrebbe tradursi in un minor numero di ordini ricevuti dal fornitore Pegatron, che assembla l’iPhone 8 in Taiwan.

Si tratta di una novità per Apple, soprattutto se si conta che ci siamo avvicinati al periodo delle festività natalizie, da sempre il più redditizio, dal momento che coincide con l’aumento delle vendite.

All’inizio della scorsa settimana, la società di ricerca Canalys ha rivelato che l’iPhone 8 Plus ha superato iPhone 8 nell’ultimo trimestre, con le spedizioni che hanno toccato quota 6,3 milioni di unità rispetto ai 5,4 milioni della controparte. Canalys sostiene che l’iPhone 8 Plus è il modello più venduto della gamma Plus.

Apple storicamente non ha mai divulgato i dati relativi alle vendite di iPhone per ogni modello, ma l’amministratore delegato Tim Cook nel corso della conference call tenuta a margine dell’annuncio dei risultati finanziari del terzo trimestre, ha rivelato che l’iPhone 8 Plus ha registrato dati di vendita “superiori a qualsiasi altro modello della gamma Plus nel primo weekend di disponibilità”.