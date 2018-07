iPhone 8 è stato lo smartphone più popolare al mondo di Maggio. Superato iPhone X

Counterpoint Research, come di consueto ha pubblicato la classifica degli smartphone più popolari a livello mondiale nel mese di Maggio, il tutto basandosi sui dati rilevati sulla base delle vendite. Secondo quanto pubblicato, Apple ha ben tre modelli nelle prime cinque posizioni.

L'iPhone 8 Plus, al quinto posto con una percentuale del 2,1 per cento, l'iPhone X alla terza posizione con il 2,3 per cento e l'iPhone 8, sul gradino più alto del podio, con il 2,4 per cento. Si tratta del primo mese, da quando Counterpoint research ha iniziato ad effettuare questa ricerca, in cui iPhone X non è risultato essere lo smartphone più popolare tra quelli targati Apple.

Per Samsung, il Galaxy S9 è risultato essere al secondo posto, di poco distanziato da iPhone 8, mentre il Galaxy S9 Plus ha superato l'iPhone 8 Plus, al sesto posto al 2,1 per cento. Le vendite negli Stati Uniti, fondamentalmente, sono risultate essere costanti, mentre in Europa si è registrato un calo. Complessivamente, inoltre, la compagnia crede che questo calo possa avere un qualche tipo di impatto sulle trimestrali dei produttori.

Per Xiaomi, il Redmi 5A si è piazzato al quarto posto al 2,2 per cento, ed il Redmi 5 Plus ha ottenuto la nona posizione con una quota dell'1,3 per cento. Huawei, invece, porta in classifica il mid-range Huawei P20 Lite al settimo posto, ed il Vivo X21 di fascia alta con sensore di impronte digitali in-display all'ottava posizione con l'1,4 per cento. A completare la classifica ci ha pensato l'A83 di Oppo, con l'1,2 per cento.

I ricercatori sottolineano anche come i marchi cinesi abbiano fatto meglio nel mercato nazionale ed in India piuttosto che all'estero.