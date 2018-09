iPhone 9 sembra essere confermato dal TENAA (report)

Mentre ci avviciniamo al fatidico 12 settembre, data in cui Apple svelerà i suoi nuovi iPhone, online continuano a emergere sempre più conferme a riguardo. Questa volta, sembra proprio che lo smartphone top di gamma della società di Cupertino sia passato per il TENAA.

In particolare, gli iPhone erano già stati divisi in tre categorie in base ai numeri di modello quando erano passati per le mani dell'EEC (Eurasian Economic Commission):

A1920, A1921 , A1984

, A1984 A2097, A2098, A2099

A2101, A2103, A2104, A2105, A2106

Ebbene, stando a quanto riportato da wccftech, ora i nomi in codice A1920 e A1921 sono comparsi nel database cinese del TENAA. Non sappiamo con certezza di quali dispositivi si stia parlando, ma i rumor affermano che A1920 sia iPhone 9 LCD da 6,1 pollici. A1921, invece, potrebbe essere iPhone 9 o iPhone X(s), a seconda della decisione di Apple in merito al nome.

Insomma, sembra che durante l'evento del 12 settembre Apple annuncerà proprio la sua nuova gamma di smartphone, con l'hype degli appassionati che è oramai alle stelle. Il passaggio per il TENAA non fa altro che confermare il susseguirsi di rumor che abbiamo visto nelle scorse settimane. Vi ricordiamo che il colosso di Cupertino sta invitando in queste ore la stampa internazionale alla presentazione, che si terrà Mercoledì 12 Settembre alle ore 10 locali, le 19:00 italiane, presso lo Steve Jobs Theater dell'Apple Park.