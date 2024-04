Gli iPhone sono meno appetibili? Le spedizioni crollano quasi del 10%

International Data Corporation (IDC) ha pubblicato oggi i dati relativi allo stato del mercato degli smartphone, e nei primi tre mesi dell’anno Apple registra un altro duro colpo dal momento che le spedizioni sono calate ulteriormente.

In particolare, le spedizioni di iPhone sono diminuite di quasi il 10% nei primi tre mesi dell’anno, sebbene le spedizioni globali siano aumentate. Samsung ha riconquistato il primo posto come produttore di smartphone con il maggior numero di unità distribuite, distanziando Apple di 10 milioni di unità nel primo trimestre.

Per Apple si tratta di un duro colpo, che spingerà sicuramente i dirigenti a porsi qualche domanda: le spedizioni di iPhone infatti rappresentano un parametro monitorato attentamente dai dirigenti in quanto si tratta del dispositivo di maggior successo dell’azienda, che contribuisce in maniera importante alle entrate. Nei primi tre mesi terminati il 31 Marzo 2024 Apple ha venduto iPhone per 69,7 miliardi di Dollari, mentre i servizi hanno rappresentato la seconda fonte di entrate a 23,1 miliardi di Dollari: questi dati dimostrano ancora una volta l’importanza che riveste il Melafonino per Apple.

A contribuire a questo calo ci hanno pensato le vendite in Cina che sono diminuite: la Nazione del Dragone rappresenta un mercato chiave per Apple.

Complessivamente, le spedizioni globali sono aumentate per il terzo trimestre consecutivo, registrando una crescita del 7,8% su base annua. Come dicevamo poco sopra, Samsung ha spostato 60,1 milioni di unità (in calo dello 0,7% su base annua), mentre apple si è fermata a 50,1 milioni (-9,6%). Xiaomi è terzo con 40,8 milioni di unità, in crescita del 33,8% su base annua.

Proprio di recente, Apple ha spiegato perchè passare da iPhone 11 o 12 ad iPhone 15, nel tentativo di spingere le vendite.

