iPhone, Apple punterà ancora sulla fotocamera: le novità in arrivo fino al 2023

Una nuova nota di ricerca pubblicata dall'affidabile analista di TF Securities, Ming-Chi Kuo, riferisce che gli iPhone di Apple adotteranno un "teleobiettivo periscopico" nel 2023, per migliorare le funzionalità di zoom offerte dagli smartphone.

Non è la prima volta che si parla di questa eventualità, ed anche in passato lo stesso Kuo si era detto sicuro del fatto che Apple stesse per adottare una lente periscopica nei propri iPhone, ma inizialmente si era parlato della lineup 2022. A quanto pare, però, tutto è stato rinviato di un anno al 2023.

Per quanto riguarda gli iPhone che vedremo nei negozi nel 2021, Kuo ritiene che Apple sfrutterà un nuovo Face ID realizzato in materiale plastico anzichè in vetro. Non è chiaro però che tipo di vantaggio offrirà per gli utenti finali, ma non è da escludere che si tratti di una decisione che ha il solo scopo di ridurre i costi di produzione.

Sugli iPhone di fascia alta in uscita nei negozi nel 2021 sarà presente anche un nuovo teleobiettivo aggiornato, e passerà da 5 a 6 elementi. Kuo ritiene che i miglioramenti al comparto fotografico posteriore degli iPhone di fascia alta in arrivo nel 2022, invece, si concentreranno sul teleobiettivo, che sarà a 7 elementi. Sempre sugli iPhone 14, l'analista afferma che adotterà un nuovo design unibody per l'obiettivo, che permetterà ad Apple di ridurre le dimensioni del modulo fotografico anteriore.

Infine, Kuo conferma quanto affermato in precedenza: nel 2022 gli iPhone dovrebbero salutare il notch a favore di un foro nel display stile smartphone Android.

Parlando dell'immediato futuro di Apple, si fanno sempre più incessanti le voci che vogliono il colosso di Cupertino pronto a tenere un keynote il 23 Marzo.