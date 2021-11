IPhone e Apple Watch: in arrivo una funzione 'salvavita' nel 2022?

La prossima generazione di iPhone e Apple Watch punterà tutto sulla salute degli utenti: grazie ad alcuni leak delle scorse settimane sappiamo già che Apple Watch Series 8 misurerà il diabete e la febbre di chi lo indossa. Intanto, Apple sarebbe al lavoro anche su una nuova feature per la sicurezza in auto degli utenti iPhone e Apple Watch.

In particolare, nel 2022 l'azienda di Cupertino vorrebbe lanciare la funzione "crash detection", secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. La funzione sarà probabilmente integrata nell'app Salute di iPhone e Apple Watch e capirà automaticamente se il device si trova in un'auto coinvolta in un incidente stradale.

Crash detection dovrebbe utilizzare l'accelerometro di iPhone e Apple Watch per "capire se si è appena verificato un incidente stradale" e, in caso di risposta affermativa, contattare direttamente i soccorsi. In particolare, l'accelerometro permetterebbe di misurare la variazione della forza di gravità, che solitamente aumenta repentinamente al momento dell'impatto con un altro veicolo o con un ostacolo.

Secondo il Wall Street Journal, Apple avrebbe raccolto per anni dati anonimi degli utenti iPhone e Apple Watch per creare la feature, ed avrebbe riscontrato ben dieci milioni di impatti sospetti tra veicoli. Di questi dieci milioni, ben 50.000 si sono conclusi con una chiamata ai numeri di emergenza come il 911 americano.

Di fatto, la feature non dovrebbe essere troppo diversa da Fall Detection di Apple Watch Series 4, ma il suo utilizzo in caso di incidenti stradali potrebbe salvare numerose vite. Tuttavia, il Wall Street Journal invita anche alla cautela: come ogni funzione in beta, non è chiaro se Apple deciderà di implementarla nei suoi prossimi device.