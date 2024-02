iPhone SE in arrivo nel 2024? Potrebbe avere la Dynamic Island

Del possibile lancio di un nuovo iPhone SE si parla ormai da diversi anni, ma a quanto pare il 2024 potrebbe essere quello buono visto che i rumor si fanno sempre più insistenti. Quest’oggi sono emerse alcune voci che lascano presagire un possibile debutto già nel corso dell’anno appena iniziato del nuovo iPhone low cost.

Un nuovo leak emerso nelle scorse ore, veniamo a conoscenza dell’idea di Apple di integrare anche in iPhone SE la Dynamic Island, che ha debuttato su iPhone 14 Pro e Pro Max ma che con iPhone 15 è stata estesa a tutti i modelli. A pubblicare il leak ci ha pensato il popolare tipster Majin Bu, secondo cui il design dell’iPhone SE potrebbe essere simile alla serie iPhone 16, per cui il lancio è previsto per il mese di settembre di quest’anno.

Analogamente al precedente modello di iPhone SE, anche il nuovo dovrebbe presentare una singola fotocamera sul retro. La parte interessante però è senza dubbio rappresentata dall’integrazione della Dynamic Island, che conferirà al dispositivo un aspetto ancora più moderno.

Sempre Majin Bu spiega che le dimensioni saranno simili a quelle dell’iPhone Xr, che misura 150,9 x 75,7 x 8,3 mm. Per fare un confronto, iPhone SE del 2022 misura 138,4 x 67,3 x 7,3 mm. Si tratta di una crescita importante per le dimensioni, che lascia presagire anche un display più grande.

Lo scorso dicembre sono anche emersi alcuni nuovi rumor su iPhone SE, in particolare sulla batteria che dovrebbe essere da 3.279 mAh, mentre per quanto riguarda il display si parla di un pannello OLED da 6,1 pollici.