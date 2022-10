iPhone avrà l'USB-C, c'è la conferma di Apple: 'le regole devono essere seguite'

Apple è pronta ad abbandonare lo standard Lightning sui propri iPhone per abbracciare l’USB-C. Ad annunciarlo è stato Greg Joswiak, vice presidente del reparto marketing di Apple, in una conferenza tenuta dal Wall Street Journal.

Il dirigente ha annunciato che l’azienda intende conformarsi alla normativa sul caricatore unico dell’Unione Europea, che prevede dal 2024 l’adozione dell’USB-C come standard di ricarica per i dispositivi di piccole e medie dimensioni. Ciò vuol dire che a stretto giro, i device che utilizzano ancora il Lightning saranno eliminati gradualmente e sostituiti con la nuova interfaccia.

Joswiak nella conferenza ha spiegato che Apple rispetterà le leggi come fa in tutti i mercati, ma si è rifiutato di svelare se l’USB-C debutterà già sull’iPhone 15 come ipotizzato da molti, oppure se toccherà ad iPhone 16. Nella giornata di ieri un altro rapporto emerso sul web ha spiegato che i modelli di iPhone 15 Pro saranno caratterizzati da 8GB di RAM, processore A17 Bionic e dalla porta USB-C per la ricarica, e rumor di questo tipo sono presenti sul web

La transazione all’USB-C da parte di Apple, occorre sottolinearlo, è già iniziata da qualche anno e praticamente tutti gli iPad sfoggiano lo standard comune. Attualmente ad utilizzare il Lightning sono solo gli iPhone, le AirPods e gli accessori per la produttività.