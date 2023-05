iPhone cade dalla tasca di un paracadutista in volo e non si fa neanche un graffio!

Vi ricordate dell'iPhone rimasto illeso dopo una caduta da un aereo? Oggi è un altro smartphone targato Apple a raggiungere un risultato molto simile: dopo essere sfuggito dalla tasca di un paracadutista in volo, infatti, il device è finito al suolo senza infrangersi. Ma come è stato possibile?

Lo storia è stata riportata dal tiktoker Hatton Smith, che ha spiegato che il suo iPhone è caduto durante una sessione di paracadutismo da un'altezza di ben 14.000 piedi, ovvero circa 4.250 metri, mentre l'uomo stava volando ad una velocità di circa 160 chilometri orari. Il video pubblicato su TikTok da Smith mostra il momento in cui il suo iPhone scivola fuori dalla sua tasca, di cui vi proponiamo anche un'immagine in calce.

Dopo una caduta da un'altezza e ad una velocità simile, sarebbe lecito aspettarsi che l'iPhone fosse finito in mille pezzi, o che quantomeno non fosse più utilizzabile. Al contrario, lo smartphone è sopravvissuto alla caduta, apparentemente senza riportare alcun danno serio allo schermo o allo chassis. Il risultato estremamente fortunato ottenuto da Smith dipende però da una serie di fattori che hanno "salvato" il suo smartphone.

Il primo, come potete vedere in fondo al video del tiktoker, è che il terreno dove lo smartphone è caduto era fangoso, dunque ha assorbito buona parte dell'urto senza causare danni al device. Il secondo, invece, è l'utilizzo di una cover antiurto che ricopre tutti i lati del dispositivo, la quale dovrebbe aver ulteriormente contribuito a minimizzare i danni subiti direttamente dall'iPhone.

Ovviamente, vi ricordiamo che quello di Hatton Smith è un caso estremamente fortunato, da non replicare a casa, neanche ad altezze molto inferiori: un iPhone, infatti, potrebbe finire in pezzi anche cadendo da un'altezza nettamente inferiore, specie qualora non fosse dotato di una buona cover o il punto di impatto fosse di materiale rigido.