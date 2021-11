Un iPhone è caduto da un aereo ed è sopravvissuto senza danni: ecco come

Poco dopo il lancio dei nuovi smartphone Apple è emerso che gli iPhone 13 sono estremamente fragili e necessitano di una cover per non rompersi alla prima caduta. Questo potrebbe però non essere il caso degli smartphone meno recenti: un video del canale VASAviation riporta che un iPhone è sopravvisuto dalla caduta da un aereo senza riportare danni.

Ovviamente c'è un "ma": non stiamo infatti parlando di un aereo in volo, ma di uno in fase di decollo. Il video di VASAviation, infatti, riporta una conversazione tra un pilota di linea e la torre di controllo dell'aeroporto da cui è appena partito, nel quale il capitano afferma di aver perso il suo iPhone nelle prime fasi del decollo dell'aereo, mentre questo si trovava ancora a terra sulla pista di partenza, o al più mentre si era appena staccato dal terreno.

Il pilota è riuscito a risalire alla posizione del device mediante l'app "Trova iPhone" e, notando che la sua ultima posizione era sulla pista dell'aeroporto da cui era appena partito, ha contattato la torre di controllo chiedendo di recuperare il telefono, che nonostante una caduta di diversi metri non ha riportato alcun danno.

Benché la caduta non si sia verificata da altezze elevatissime, la resistenza del telefono rimane invidiabile: se esso fosse caduto dall'aereo durante la partenza, la sua velocità sarebbe stata tra gli 80 e i 90 km/h, dunque l'impatto con la pista sarebbe stato particolarmente violento. Il telefono, però, se l'è cavata senza alcun graffio, e persino lo schermo è rimasto intatto.

Potete ascoltare l'intera conversazione tra il pilota e la torre di controllo, compreso il ritrovamento del device, nel video che trovate in questa notizia. Inoltre, vi segnaliamo che alcuni anni fa un iPhone 6S era sopravvissuto ad una caduta da un aereo turistico che si trovava davvero in quota, senza riportare alcun danno.